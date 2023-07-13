Блинкен и Ван И провели переговоры в Джакарте

Пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэттью Миллер охарактеризовал переговоры как "честные и конструктивные"

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И провели в столице Индонезии конструктивные переговоры, договорились поддерживать открытые каналы связи, обсудили Тайвань. Об этом сообщил пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Встреча была частью непрекращающихся усилий по сохранению открытыми каналов связи, чтобы разъяснять интересы США по широкому ряду вопросов и ответственно управлять конкуренцией, снижая риск недопонимания и просчетов. Этого мир ожидает от Соединенных Штатов и от КНР", - говорится в сообщении.

Миллер охарактеризовал переговоры как "честные и конструктивные", на них обсуждались как "сферы противоречий, так и области потенциального сотрудничества". "Госсекретарь указал на важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил представитель Госдепартамента.

"Он (Блинкен - прим. ТАСС) дал понять, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут продвигать свое видение свободного, открытого и основанного на правилах международного порядка. Две стороны согласились сохранять открытыми каналы связи в следующие недели и месяцы", - подытожил Миллер.

На этой неделе в Индонезии, которая в 2023 году председательствует в АСЕАН, проходят мероприятия по линии этой организации. Как заявили в среду в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ван И и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудил "вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках". В сообщении российского дипведомства по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте отмечается, что "стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости Глобального Юга на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях".