Французский политик спрогнозировал усиление разногласий в НАТО по Украине после саммита

Лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что некоторые страны альянса "будут приходить в себя и призывать к миру, а не продолжать эскалацию конфликта"

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Разногласия в Североатлантическом альянсе, которые входящие в него страны пытались скрывать на саммите в Вильнюсе, создавая видимость единодушия, в ближайшем будущем будут только усиливаться. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"За мнимым единством этого саммита скрываются глубокие разногласия. Некоторые страны начинают демонстрировать свое неприятие ситуации, поскольку они видят, что Украина Зеленского хочет все больше и больше оружия и денег, хочет вступить в НАТО и ЕС. У многих это вызывает раздражение, и поэтому начинается замедление связанных с Украиной процессов", - отметил он.

По словам Филиппо, в конечном итоге государства НАТО начнут высказываться за переход к переговорному процессу. "С течением времени разногласия между членами Североатлантического альянса будут только нарастать, и некоторые из них будут приходить в себя и призывать к миру, а не продолжать эскалацию конфликта", - считает политик.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. В ходе этой встречи на высшем уровне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать государства - члены альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.