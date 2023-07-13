На Украине создадут единый государственный реестр санкций

В нем планируют разместить информацию о списке лиц, в отношении которых применены санкции, перечне ограничительных мер, об основаниях для введения, изменения или отмены рестрикций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, предполагающий создание единого публичного государственного реестра санкций. Как сообщила директор департамента санкционной политики министерства юстиции Инна Богатых, документ поддержали 314 депутатов.

"Законопроект [во втором и окончательном чтении] все-таки приняли <...>. До сих пор единой публичной базы санкций не существовало. Банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы - свои. Все выкручивались как могли", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Чиновница уточнила, что с помощью реестра власти смогут контролировать соблюдение уже введенных ограничительных мер.

В реестре разместят информацию о списке лиц, в отношении которых применены санкции, перечне ограничительных мер, об основаниях для введения, изменения или отмены санкций. Вести его собираются на двух языках - украинском и английском, а сведения будут общедоступны для всех.

После начала российской специальной военной операции на Украине власти страны начали вводить санкции против физических и юридических лиц из РФ, Белоруссии и других государств, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Украины. 10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.