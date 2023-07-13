Япония и США в ответ на ракетный пуск КНДР провели учения с использованием B-52

Маневры проводятся второй день

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Япония и США в четверг провели совместные военно-воздушные учения в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом объявило японское оборонное ведомство.

Учения прошли к востоку от юго-западного японского острова Кюсю. От воздушных Сил самообороны Японии в них приняли участие четыре истребителя F-2, а от ВС США - стратегический бомбардировщик B-52 и самолет-дозаправщик KC-135. Япония и США проводят учения в ответ на запуск КНДР МБР уже второй день подряд - накануне в этом же районе также проводились учения, но без использования стратегического бомбардировщика. От США в них принимали участие два истребителя F-15C и самолет-дозаправщик KC-135.

Южная Корея в четверг также провела совместные с США учения авиации в воздушном пространстве Корейского полуострова с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H.

КНДР в среду провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. По данным северокорейского агентства ЦТАК, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе проведенных испытаний МБР пролетела расстояние 1 001 км и упала в Японском море. Максимальная высота полета составила 6 648 км. Ракета находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для разработанных в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на межконтинентальную дальность.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.