Зеленский сказал "спасибо" 47 раз за 8 минут в видеообращении по итогам саммита НАТО

Таким образом он мог отреагировать на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сказавшего ранее, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности вместо критики

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе постарался отдельно поблагодарить всех его участников: в 8-минутном обращении в Telegram-канале Зеленского слово "спасибо" звучит свыше 40 раз.

Таким образом он мог отреагировать на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сказавшего ранее, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре.

После этого Зеленский предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.