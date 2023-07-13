В Киеве переименовали еще 14 городских объектов

В частности, парк имени Александра Пушкина стал парком имени поэта Ивана Багряного, а сквер имени Валерия Чкалова переименован в Литературный

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Киевские власти переименовали 14 городских объектов, названия которых были связаны с историей России и СССР. Решения были поддержаны на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов.

Как следует из списка, опубликованного на городском портале украинской столицы, парк имени Пушкина стал парком имени поэта Ивана Багряного, а сквер имени Валерия Чкалова переименован в Литературный. Новые названия получили и некоторые улицы. В частности, улицу Теодора Драйзера переименовали в честь Рональда Рейгана, улица Совхозная стала Дунайской, улицы Минина и Пожарского - улицами историков Александра Лазаревского и Дмитрия Багалея соответственно.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.