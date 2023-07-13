13 июля, 14:28

Украина денонсировала соглашение с Россией в сфере совместного контроля на госгранице

Документ был подписан 18 октября 2011 года в Донецке и ратифицирован 13 января 2012 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за денонсацию соглашения между Украиной и Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

За денонсацию проголосовали 263 депутата при 226 необходимых. Соглашение было подписано 18 октября 2011 года в Донецке, ратифицировано 13 января 2012 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация