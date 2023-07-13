Одно из крупнейших месторождений нефти в Ливии блокировали местные племена

Они потребовали освободить экс-министра финансов Фараджа Буматари, который, как утверждают представители племени Аз-Завия, "был похищен вооруженной группировкой в столице страны Триполи"

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Одно из крупнейших ливийских месторождений нефти Эль-Филь, расположенное в южной части страны, в четверг было заблокировано представителями местных племен, требующих освободить экс-министра финансов Фараджа Буматари. Об этом сообщил ливийский новостной портал Al-Marsad.

По его данным, группы местных жителей "проникли на территорию нефтяного месторождения и заблокировали его". По словам очевидцев, ворвавшиеся на Эль-Филь потребовали от рабочих покинуть месторождение и не возвращаться, пока не будет разрешена ситуация вокруг Буматари.

Как сообщил телеканал Asharq, через некоторое время после этого инцидента производство на Эль-Филь было остановлено.

Ранее представители племени Аз-Завия выступили с угрозой закрыть в четверг основные нефтяные месторождения и морские порты, "если не будет освобожден Буматари". Старейшины Аз-Завия утверждают, что экс-глава Минфина и кандидат на пост Центробанка Ливии Буматари "был похищен вооруженной группировкой в столице страны Триполи". Племя возложило ответственность за исчезновение бывшего министра на советника действующего премьер-министра страны Абдель Хамида Дбейбы и нынешнего управляющего ливийского Центробанка Сиддика аль-Кебира.

В середине июля глава Национальной нефтяной корпорации страны (National Oil Corporation) Фархат Бенгдара объявил об отмене всех форс-мажорных обстоятельств в основных нефтяных портах Ливии и о немедленном возобновлении работы всех нефтяных объектов, в число которых входят крупнейшие месторождения страны Эль-Филь и Эш-Шарара.