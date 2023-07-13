13 июля, 14:30
Военная операция на Украине

Болгарская правящая коалиция планирует передать Киеву около 100 бронетранспортеров

Депутат Ивайло Мирчев сообщил об инициативе предоставить Украине бронетехнику со складов МВД, не затрагивая резервы армии

СОФИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Болгарская правящая коалиция в лице партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) и блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) намерена передать Украине партию из примерно 100 бронетранспортеров из запасов МВД республики. Об этом в четверг заявил в эфире телеканала BTV депутат от ПП - ДБ Ивайло Мирчев.

"У нас есть инициатива предоставить Украине бронетехнику со складов МВД, не затрагивая резервы армии. Именно это мы и предлагаем в качестве проекта парламентского решения. Ориентировочно их будет около 100, в основном БТР", - отметил Мирчев.

По его словам, эту инициативу уже поддержали премьер-министр Болгарии Николай Денков, министры внутренних дел и обороны, а также председатель парламентского комитета по обороне.

"Нашей целью будет, после того как мы отправим эти 100 или около того бронемашин, получить американскую помощь для укрепления нашей обороноспособности", - подчеркнул депутат. По его словам, поставка бронетехники Киеву не скажется на обороноспособности болгарской армии, так как часть боевых машин имеет технические неисправности и в Софии "не собирались их применять". 

Теги:
БолгарияУкраинаВоенная операция на Украине
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