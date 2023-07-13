СМИ: ВВС Китая по радио угрожали экипажу самолета США в Тайваньском проливе сбить его

Пилоты ВМС США в свою очередь сообщили, что это военный самолет США, отметив, что "полет выполняется на законных основаниях в международном воздушном пространстве"

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. ВВС Народно-освободительной армии Китая по радио угрожали экипажу противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon сбить его, если он не покинет Тайваньский пролив. Об этом в четверг сообщила газета Taiwan News.

По ее данным, сначала военнослужащие ВВС НОАК в эфире на китайском языке попросили американский самолет идентифицировать себя. В ответ пилоты ВМС США сообщили, что это военный самолет США, отметив, что "полет выполняется на законных основаниях в международном воздушном пространстве".

Спустя 20 минут китайские военные вновь вышли на связь с самолетом. "Американский самолет, говорят ВВС Китая, вы приближаетесь к воздушному пространству КНР. Немедленно покиньте этот район, иначе вы будете перехвачены", - сказали в эфире на китайском языке.

В ответ экипаж противолодочного самолета ВМС США указал, что он выполняет полет "в международном воздушном пространстве, которое не входит в законное воздушное пространство ни одной страны мира". "Международное право гарантирует всем государствам свободу полетов в этом районе. Любые попытки ограничить свободу полетов здесь будут незаконными", - сказали американские пилоты на английском языке.

Пресс-служба 7-го флота США, который базируется в Йокосуке (Япония), сообщила в четверг, что патрульный самолет ВМС P-8A Poseidon пересек Тайваньский пролив. Как говорилось в заявлении, ВМС США считают, что данный шаг демонстрирует "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.