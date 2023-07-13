Херш считает, что поставка США кассетных боеприпасов не изменит ход конфликта на Украине

Журналист отметил, что передача кассетных боеприпасов свидетельствует о том, что "это все, что осталось" у США

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов не изменят ход конфликта на Украине и являются отражением провала политики администрации президента США Джо Байдена. Такую точку зрения изложил американский публицист Сеймур Херш, ссылаясь на неназванные источники.

По их словам, которые Херш приводит в публикации, размещенной на его сайте, поставки кассетных боеприпасов "не приведут к сколько-нибудь ощутимому успеху украинских войск". "Основной проблемой Байдена в этой войне является то, что он потерпел неудачу", - считает источник. Он отметил, что передача кассетных боеприпасов свидетельствует о том, что "это все, что осталось" у США.

По словам источника журналиста, "нет ни единого шанса на то, что кассетные боеприпасы изменят ход" конфликта. При этом он выразил предположение, что Украина столкнется с проблемами в конце лета, когда ВС РФ "легко выдержат украинское наступление и нанесут ответный удар".

Администрация Байдена 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего кассетные боеприпасы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали ее.