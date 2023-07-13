13 июля, 14:44
Военная операция на Украине

Белый дом заявил, что США и страны Северной Европы будут поддерживать Киев, сколько надо

Уточняется, что речь идет о военной, экономической, юридической и гуманитарной поддержке

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Лидеры США и государств Северной Европы на своей встрече пообещали оказывать поддержку Украине, в том числе военную, столько, сколько потребуется. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном в четверг по итогам переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министрами стран Северной Европы в рамках визита американского лидера в Хельсинки.

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"Они пообещали продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется, в том числе военную, экономическую, юридическую и гуманитарную. Лидеры обязались продолжать дипломатическое взаимодействие [с другими странами], чтобы создать максимально возможную международную поддержку справедливого и прочного мира на Украине, опирающегося на принципы Устава ООН. Это включает расширение взаимодействия и диалога с партнерами на мировой арене по вызовам, вызванным войной", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что премьеры стран Северной Европы "готовы углублять сотрудничество в сферах обороны и безопасности с США". 

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