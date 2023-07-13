Байден считает, что военные действия на Украине не будут длиться годами

Американский президент также выразил надежду, что Киев сможет добиться "значительного прогресса" в ходе контрнаступления, что в итоге может привести стороны "к урегулированию конфликта путем переговоров"

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Военные действия на Украине по ряду причин не будут длиться годы. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в Хельсинки на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции. Прямая трансляция ее велась на сайте Белого дома.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент [РФ Владимир] Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России - экономических, политических или иных, но я не могу точно предсказать, как это произойдет", - сказал Байден.

Президент США также выразил надежду, что Украина сможет добиться "значительного прогресса" в ходе контрнаступления, что в итоге может привести стороны "к урегулированию конфликта путем переговоров".

Столица Финляндии стала заключительным пунктом европейского турне американского лидера, который нанес еще визиты в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы Байден принял участие в саммите НАТО.