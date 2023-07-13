Байден заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией

По словам американского президента, идет процесс подготовки этого

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между Соединенными Штатами и РФ и что идет процесс подготовки этого.

В ходе совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, которая проходила в Хельсинки, Байдена попросили прокомментировать ситуацию вокруг обвиненного в РФ в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и спросили, серьезно ли он настроен на обмен заключенными.

"Я серьезно настроен на обмен заключенными. Я серьезно настроен сделать все, что в наших силах, чтобы освободить американцев, которые незаконно удерживаются в России или где-либо еще. И этот процесс идет", - сказал Байден. Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая. 23 мая срок содержания под стражей был продлен на три месяца.