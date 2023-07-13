Байден признал, что США не знают, в каких отношениях Пригожин с руководством РФ

Американский президент отказался прогнозировать, какие действия в ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" может предпринять президент России Владимир Путин

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден признал, что не располагает информацией о местонахождении основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина и его отношениях с российским руководством. Такое заявление он сделал в четверг в Хельсинки на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё.

Байден отказался прогнозировать, какие действия в ситуации вокруг Пригожина может предпринять президент России Владимир Путин. "Бог знает, как он (Путин - прим. ТАСС) может поступить. Мы даже не уверены в том, где он (Пригожин - прим. ТАСС) находится, какие у него отношения [с руководством России]. Если бы я был на его месте, я бы с осторожностью смотрел на то, что ем, внимательно изучал бы меню. Но если без шуток, то кто его знает. Я не знаю. Не думаю, что кто-то из нас точно знает, каким станет будущее Пригожина в России", - сказал Байден на пресс-конференции, прямая трансляция которой велась на сайте Белого дома.

Столица Финляндии стала заключительным пунктом европейского турне американского лидера, который перед этим нанес визиты в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы Байден принял участие в саммите НАТО.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" произошла в России 23-25 июня. Пригожин заявил, будто по его подразделениям были нанесены удары, ответственность за которые он возложил на военное руководство России. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны, после чего его уведомили о прекращении участия "Вагнера" в специальной военной операции.

Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых члены организации вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле сообщили, что Пригожин "уйдет в Белоруссию", а сотрудники "Вагнера" не будут подвергнуты преследованию.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня почти три часа беседовал в Кремле с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". По словам Пескова, российский лидер выслушал объяснения командиров и "предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения". При этом, как рассказал представитель Кремля, командиры подчеркнули, что являются "убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего" и готовы дальше продолжать сражаться за Родину.