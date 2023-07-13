Координационный центр в Стамбуле продолжает проверки судов по черноморской инициативе

По данным центра, в рамках реализации зерновой сделки из портов Украины вывезено 32,8 млн тонн сельхозпродукции

СТАМБУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле продолжает проверки судов на основе заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

"Инспекции на судах в рамках черноморской инициативы продолжаются. Сейчас у нас два судна: одно из них в порту Одессы, другое следует в направлении Стамбула", - сказала она.

По данным СКЦ, в рамках реализации зерновой сделки из портов Украины вывезено 32,8 млн тонн сельхозпродукции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил ранее, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями с целью продления сделки, срок которой истекает 17 июля. При этом Гутерриш отказался раскрывать детали письма.