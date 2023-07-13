Байден не смог произнести имя премьера Исландии, оговорившись, назвал ее ирландкой

Президент США пояснил, что думает "о доме", имея в виду тот факт, что часть его предков из Ирландии

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не смог выговорить имя главы правительства Исландии, выступая в четверг в Хельсинки на пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

"Я также хочу поблагодарить [премьер-] министра [Ульфа] Кристерссона из Швеции, которая вскоре присоединится к НАТО, премьер-министра Норвегии [Йонаса Гара] Стёре, премьер-министра Дании [Метте] Фредериксен и премьер-министра Ирландии", - сказал американский лидер, который тут же поправился и пояснил, что имеет в виду Исландию. Имя премьера Исландии, которую зовут Катрин Якобсдоттир, Байден произнести не смог. Обратив внимание на собственную оговорку, президент США пояснил, что думает "о доме". Байден имел в виду тот факт, что часть его предков из Ирландии, которую он несколько раз посещал в последние десятилетия, встречаясь с родственниками.

Прямая трансляция пресс-конференции шла на сайте Белого дома.

В Хельсинки Байден принял участие в том числе во встрече лидеров США и стран Северной Европы. Столица Финляндии стала заключительным пунктом европейского турне американского лидера, который нанес еще визиты в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы Байден принял участие в саммите НАТО.