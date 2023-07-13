AFP: в Кении во время переросших в беспорядки демонстраций погибли девять человек

Также сть раненые, в том числе среди силовиков

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. До девяти увеличилось число погибших во время сопровождавшихся беспорядками демонстраций протеста против дороговизны, которые прошли 12 июля в ряде городов Кении. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на независимую Национальную комиссию Кении по правам человека.

По ее данным, четыре человека были убиты в городе Млолонго вблизи кенийской столицы Найроби, остальные в других частях страны. Есть раненые, в том числе среди силовиков. Полиция задержала 312 человек, принимавших участие в беспорядках. Ранее власти сообщили о семи погибших.

Оппозиция организовала в минувшую среду в кенийских городах демонстрации и акции протеста против роста цен. Власти запретили уличные мероприятия из-за опасения беспорядков. Однако организаторы не отменили демонстрации, которые в ряде мест переросли в столкновения их участников с полицией и сотрудниками сил безопасности. Один из лидеров оппозиции и организатор нынешних протестов Раила Одинга обвинил полицию в стрельбе по демонстрантам.

Столкновения произошли после состоявшихся в минувшую пятницу в Кении крупных демонстраций протеста против повышения налогов, в ходе которых погибли шесть человек. Оппозиция объявила, что намерена продолжать акции протеста и призвала провести очередные акции протеста 19 июля.

Президент Кении Уильям Руто подписал 26 июня закон о бюджете на предстоящий финансовый год после одобрения его текста парламентом. Закон среди прочего повышает вдвое (до 16%) НДС на топливо, вводит жилищный сбор в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительно около €2 млрд.