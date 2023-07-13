Байден призвал Финляндию рассчитывать на США как на партнера по НАТО

При этом американский лидер отметил, что "никто не может быть уверен" в будущем

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия может рассчитывать на Соединенные Штаты как на партнера по НАТО, отметив при этом, что "никто не может быть уверен" в будущем.

В ходе совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, которая проходила в Хельсинки, Байдену напомнили, что Конгресс США несколько раз безрезультатно пытался утвердить законопроект, который запретил бы будущим американским президентам выходить из НАТО без одобрения законодателей. Отвечая на вопрос журналиста о действиях, которые он намерен предпринять, чтобы заверить Хельсинки в том, что Вашингтон будет надежным партнером в рамках Североатлантического альянса в ближайшие десятилетия, Байден сказал, что "он полностью гарантирует", а американский народ и обе палаты Конгресса поддерживают это. Байден подчеркнул, что такой позиции придерживаются в обеих партиях, за исключением ряда "членов одной партии, придерживающихся крайних взглядов". Президент имел в виду некоторых членов Республиканской партии, к которой принадлежит экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, неоднократно высказывавший желание выйти из Североатлантического альянса.

Байден признал, однако, что "никто не может гарантировать [что-либо] в будущем".

После этого журналист обратилась к финскому лидеру с вопросом, беспокоит ли его ввиду сказанных Байденом слов, что "политическая нестабильность в США создаст проблемы для альянса в будущем".

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Я не говорил, что мы не можем гарантировать [что-либо] в будущем. Вы тоже не можете сказать, попадете ли вы сегодня домой. Никто не может быть уверенным в том, что он будет делать. Я уверен в этом, как ни в чем другом в американской внешней политике: мы будем оставаться связанными с НАТО", - ответил Байден за своего финского коллегу.

"Кажется, президент ответил на ваши вопросы", - добавил после этого Ниинистё. Он отметил, что неоднократно встречался с Байденом и членами обеих палат американского Конгресса, и у него нет причин сомневаться в будущей внешней политике Соединенных Штатов.