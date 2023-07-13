13 июля, 17:35

Зеленский сообщил, что обсудил с Рамапосой ситуацию вокруг зернового коридора

По словам украинского президента, он обсудил с южноафриканским коллегой необходимые дипломатические шаги "для консолидации африканской поддержки Украины"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили по телефону ситуацию вокруг зернового коридора.

"Мы подчеркнули важность продления [действия] зернового коридора", - написал Зеленский в Twitter.

Президент Украины также пригласил своего южно-африканского коллегу присоединиться к зерновой инициативе Киева. Как утверждает Зеленский, он обсудил с Рамапосой необходимые дипломатические шаги "для консолидации африканской поддержки Украины".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед ней по этому механизму. 

Теги:
УкраинаРамапоса, СирилЗеленский, Владимир Александрович
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