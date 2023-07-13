Италия заявила, что заинтересована в безопасности Израиля

Глава итальянского МИД вице-премьер Антонио Таяни обсудил с израильским министром иностранных дел Эли Коэном процесс ближневосточного урегулирования

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни обсудил с главой израильского МИД Эли Коэном процесс ближневосточного урегулирования, а также двусторонние отношения.

"Эта встреча, вторая после встречи, состоявшейся по случаю визита министра и вице-премьера Таяни в Израиль в марте этого года, послужила углублению обсуждения двусторонних вопросов и основных региональных проблем. Итальянская сторона подчеркивает приоритетное значение, которое Рим придает безопасности Израиля", - говорится в распространенном после состоявшейся в четверг встречи коммюнике итальянского внешнеполитического ведомства.

Таяни выразил солидарность итальянского правительства народу Израиля в связи с террористическими актами, совершенными в последние недели. "Эта новая волна насилия является еще одним доказательством неустойчивости существующего статус-кво и срочной необходимости возобновления мирного процесса, чтобы избежать еще одной разрушительной спирали роста напряженности", - отметил министр. Он указал, что Рим убежден в том, что основанное на резолюциях ООН решение, предлагающее создание двух государств, является единственно возможным для обеспечения мирного сосуществования израильтян и палестинцев. В контексте региональной безопасности Таяни подтвердил поддержку Италией соглашений о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами, "соглашений, которые могут способствовать миру и стабильности на Ближнем Востоке в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В плане двусторонних отношений вице-премьер Италии отметил рост взаимного товарооборота в 2022 году почти на 20%, до €4,8 млрд, а также перспективные направления сотрудничества: в инновационных технологиях, биотехнологиях, кибербезопасности, энергетике и разработках в области искусственного интеллекта.

Как написала в четверг газета Corriere della Sera, Израиль от стран, которых считает дружественными, как Италия, ждет переноса посольств в Иерусалим, как это сделали США при Дональде Трампе. Коэн также посетит Ватикан. Израильский министр прибудет в папский город-государство впервые за последние 12 лет, отмечает издание.