Эксперт заявила, что Глобальный Юг видит неготовность НАТО к урегулированию на Украине

По мнению основателя международного Шиллеровского института Хельги Цепп-Ларуш, "намерение как можно сильнее затянуть войну" и поставки кассетных боеприпасов должны дать украинцам понять, что "их жизнь и безопасность не принимаются в расчет"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Страны Глобального Юга по итогам прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО отметили неготовность Североатлантического альянса к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Такое мнение выразила в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.

"Глобальный Юг определенно отметил отсутствие даже намека на готовность к завершению конфликта дипломатическим путем", - подчеркнула Цепп-Ларуш, комментируя итоги саммита в Вильнюсе. По ее мнению, попытка "создать глобальное НАТО огорчает не только Китай, но практически все азиатские страны". "Обычные люди все больше будут подвергать сомнению официальный нарратив об этом конфликте по мере того, как их социальные блага и уровень жизни будут снижаться ради военных расходов", - отметила она.

"Несомненно, есть опасность того, что этот конфликт может перерасти в мировую войну, перспективу чего безрассудно отвергают сторонники политики "нанесения поражения России", - продолжила основатель Шиллеровского института. Она отметила, что обещания больших объемов военной помощи Украине свидетельствуют о том, что страну хотят "превратить в громадный завод оружия и боеприпасов с инвестициями от США, Германии и других стран".

По мнению эксперта, "намерение как можно сильнее затянуть войну" и поставки кассетных боеприпасов должны дать украинцам понять, что "их жизнь и безопасность не принимаются в расчет". При этом "тот факт, что страны НАТО [на саммите] не выступили против" передачи Киеву кассетных боеприпасов, "еще сильнее подорвет моральный авторитет НАТО в глазах людей". В сложившейся ситуации странам Европы, являющимся "вассалами США и Великобритании", следует "сотрудничать с подавляющим большинством населения Земли, людьми Глобального Юга с тем, чтобы создать новую, справедливую экономическую систему", заключила Цепп-Ларуш.