В Киеве заявили, что госфинансирование закупок БПЛА для ВСУ составляет 40% от потребностей

Украина выделила на закупку беспилотников около 40 млрд гривен, сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации страны Юрий Щиголь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заявки украинских силовых ведомств на закупку беспилотников обеспечены государственным финансированием лишь на 40%. Об этом сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"Общая сумма, которая нам необходима для закупки дронов согласно заявкам сил обороны (ВСУ, СБУ, ГУР, Госпогранслужба - прим. ТАСС), составляет около 100 млрд гривен ($2,7 млрд - прим. ТАСС), на сегодня государство выделило около 40 млрд гривен, - сказал он в эфире телеканала "Рада". - До конца года мы точно их закупим и поставим ВСУ, но это количество закроет всего 40% от нужд - это и украинского и иностранного производства".

В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в размере 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Ассигнования на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.