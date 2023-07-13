Премьер Греции увидел готовность Турции к изменению ее политики по отношению к Афинам

Кириакос Мицотакис отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "одержал большую победу на выборах, и, возможно, это освобождает его от использования вопросов внешней политики для внутреннего потребления"

АФИНЫ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис увидел на состоявшейся в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность Анкары к изменению ее политики по отношению к Афинам. Об этом Мицотакис заявил в интервью греческому телеканалу Skai, которое транслировалось в четверг вечером.

"Вчерашняя встреча [c Эрдоганом] стала возможностью для перезапуска греко-турецких отношений после четырех трудных лет, - сказал Мицотакис. - Мое мнение о том, что Турция, похоже, готова к изменению своей внешней политики, подтвердилось. Греция может только выиграть от такого поворота со стороны Турции. Там, где требовалось, мы защищали свой суверенитет и суверенные права, но лучше жить дружно. Хочу надеяться, что эта политика будет иметь преемственность, последовательность и продолжительность".

По словам премьера, "большая цель - разрешить суть имеющегося спора". "Крупным спорным вопросом у нас по-прежнему является разграничение морских зон [в Эгейском море и Восточном Средиземноморье]. Управление иммиграцией - это большая проблема или благоприятная возможность. Моя цель - добраться до сути нашей главной темы разногласий, и если мы сможем договориться, то отправиться [для его урегулирования в международный суд] в Гаагу, [хотя] это не простое дело. В любом случае, если нам не удастся этого добиться, сохранение хорошего климата между двумя странами, чтобы не было нарушений [греческого] воздушного пространства [турецкой военной авиацией] и можно было опираться на позитивную повестку в сотрудничестве, также является важным достижением. Существует смелая повестка [для развития отношений] с Турцией, которую я готов изучить", - подчеркнул Мицотакис.

Премьер не ответил прямо на вопрос ведущих, было ли в разговоре с Эрдоганом упомянуто слово "Гаага", сказав, что не будет вдаваться в подробности обсуждений и подчеркнул, что важно иметь доверительные отношения. "Мы должны видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым", - сказал политик.

Когда Мицотакиса спросили, доверяет ли он президенту Турции, премьер ответил: "Он, безусловно, одержал большую победу на выборах, и, возможно, это освобождает его от использования вопросов внешней политики для внутреннего потребления. Я ощутил другую атмосферу. Это должно иметь преемственность". "В интересах ли Греции справедливо и в соответствии с международным правом урегулировать большой спор с Турцией? Ответ - да. Любое соглашение такого типа может подразумевать некоторые уступки с некоторых позиций, которые могут быть отправной точкой переговоров", - пояснил Мицотакис, не приведя деталей.

Спорные вопросы

Анкара неоднократно ранее заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства над Эгейским море и демилитаризации греческих островов. Греция объявляла такие намерения Анкары красными линиями и заявляла, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге. До сих пор Турция не реагировала на предложение передать этот вопрос в Гаагу.