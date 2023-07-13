СНБО считает, что Киеву не стоит обращать внимание на слова Великобритании о благодарности

Британский министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку, а Киеву нужно уделять этому больше внимания

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Киеву не стоит обращать внимание на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости благодарить Запад за поддержку. В интервью британской газете The Guardian Данилов выразил мнение, что Уоллес сказал это не подумав и уже раскаивается.

"Я бы не стал обращать много внимания на то, что он [Уоллес] сказал, - заявил Данилов. - Все могут сказать что-то в эмоциональном состоянии и потом пожалеть об этом. Я точно знаю, что это не является его настоящей позицией". Секретарь СНБО также дал высокую оценку британским властям за значительную помощь Киеву.

Ранее Уоллес выразил мнение, что на Западе "люди хотят видеть благодарность" Украины за поддержку, а Киеву нужно уделять этому больше внимания. The Guardian предполагает, что причиной высказываний Уоллеса было недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что страны НАТО воздержались от приглашения республики в альянс на саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.

Позже посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко в интервью британскому телеканалу Sky News назвал нездоровым сарказмом реакцию Зеленского на слова Уоллеса. При этом дипломат посоветовал британскому министру обороны звонить ему и высказывать в частном разговоре свое недовольство, если возникнут проблемы.