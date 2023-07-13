МИД Ирана вызвал посла Италии, осудив "поощрение терроризма" Римом

В ведомстве указали итальянскому правительству на необходимость воздержаться от "избирательного подхода и проявления двойных стандартов" в вопросе защиты прав человека

ДУБАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии в Тегеране Джузеппе Перроне после выступления в итальянском парламенте главы радикальной оппозиционной группировки "Моджахедин-е Халк" ("Организация моджахедов иранского народа"), которую власти исламской республики считают террористической.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, директор департамента стран Западной Европы в ходе встречи с послом назвал действия Италии "наглядным примером поощрения терроризма". Он также указал итальянскому правительству на необходимость воздержаться от "избирательного подхода и проявления двойных стандартов" в вопросе защиты прав человека.

Глава "Моджахедин-е Халк" Марьям Раджави, выступая в среду в парламенте Италии, обвинила руководство исламской республики в неоднократных нарушениях прав человека и призвала внести Корпус стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) в список террористических организаций.

"Моджахедин-е Халк" - леворадикальная организация, открыто выступающая против иранских властей с момента основания исламской республики. Сторонники этой группировки совершили несколько терактов в Иране, включая убийство второго президента страны Мохаммада Али Раджаи в 1981 году. В период правления в Ираке президента Саддама Хусейна организация действовала с территории арабской республики и использовалась в войне против Ирана.