ЦИК Гватемалы призвал другие органы власти не мешать проведению второго тура выборов

Там напомнили, что выборы выигрывают или проигрывают на избирательных участках

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы призвал другие органы власти гарантировать проведение второго тура выборов глава государства после того, как суд по запросу спецпрокуратуры приостановил деятельность партии кандидата в президенты Бернардо Аревало.

"ВИС призывает все государственные органы, политические организации и гражданское общество в целом гарантировать проведение выборов, свободное голосование и уважение суверенной воли граждан. Выборы выигрывают или проигрывают на избирательных участках", - говорится в заявлении.

ВИС также вновь подтвердил, что во втором туре выборов, который назначен на 20 августа, примут участие Сандра Торрес, выдвигающаяся от центристской партии "Национальный союз надежды", и Аревало, возглавляющий левоцентристское движение "Семя".

В среду спецпрокурор Рафаэль Курручиче сообщил, что суд по запросу прокуратуры приостановил деятельность юридического лица движения "Семя" из-за подозрений в подделке подписей. Объявление совпало по времени с официальным оглашением результатов прошедших 25 июня президентских и парламентских выборов, согласно которым во второй тур вышли Аревало и Торрес. Аревало назвал приостановку деятельности его партии незаконной и обвинил правящие элиты в попытке удержаться у власти.

Подтверждение итогов голосования затянулось из-за жалоб, которые подали проигравшие кандидаты, представляющие правые партии. Конституционный суд принял к рассмотрению их иск и обязал Высший избирательный суд провести проверку протоколов с участков. В понедельник Верховный суд Гватемалы отклонил очередное ходатайство о пересчете голосов.