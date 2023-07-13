Кандидат в президенты Гватемалы Сандра Торрес приостановила избирательную кампанию

Причиной стало судебное преследование партии ее соперника Бернардо Аревало

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Гватемалы от центристской партии "Национальный союз надежды" Сандра Торрес заявила в четверг, что приостановит свою избирательную кампанию из-за судебного преследования партии ее соперника Бернардо Аревало.

"Я как кандидат в президенты объявляю, что мы решили приостановить нашу предвыборную кампанию в знак солидарности с избирателями, которые отдали свой голос", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Торрес отдельно выразила солидарность с избирателями левоцентристского движения "Семя", которое возглавляет Аревало. "Мы не будем извлекать выгоду из этой неразберихи в условиях нестабильной ситуации, с которой столкнулась наша страна", - заявила Торрес.

12 июля спецпрокурор Рафаэль Курручиче сообщил, что суд по запросу прокуратуры приостановил деятельность юридического лица движения "Семя" из-за подозрений в подделке подписей. Объявление спецпрокурора совпало по времени с официальным оглашением результатов прошедших 25 июня президентских и парламентских выборов, согласно которым во второй тур вышли Аревало и Торрес. Аревало назвал приостановку деятельности движения "Семя" незаконной и обвинил правящие элиты в попытке удержаться у власти.

Подтверждение итогов голосования затянулось из-за жалоб, которые подали проигравшие кандидаты, представляющие правые партии. Конституционный суд принял к рассмотрению их иски и обязал Высший избирательный суд провести проверку протоколов с участков. 10 июля Верховный суд Гватемалы отклонил очередное ходатайство о пересчете голосов.