13 июля, 19:21

Генеральный инспектор ВС ФРГ не считает нужным возвращать всеобщую воинскую обязанность

Карстен Бройер выступил за использование "новых и инновационных способов борьбы за лучшие умы в эпоху демографических изменений"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что не считает необходимым возвращать в ФРГ всеобщую воинскую обязанность. Об этом он сообщил в четверг в Берлине.

Бройер отметил, что важнейшим ресурсом германских вооруженных сил (ВС) является персонал, как гражданский, так и военный. "Мы должны использовать новые и инновационные способы борьбы за лучшие умы в эпоху демографических изменений", - приводит его слова агентство DPA. "Я не стремлюсь к повторному введению всеобщей воинской обязанности", - продолжил он.

Всеобщая воинская обязанность отменена в ФРГ с 1 июля 2011 года. 27 января глава Минобороны Борис Писториус заявил, что считает это ошибкой. 24 февраля канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что возвращение регулярных призывов в армию в стране не имеет смысла. Серьезных дискуссий или политических инициатив, касающихся возвращения всеобщей воинской обязанности, в ФРГ нет. 

Теги:
ГерманияПисториус, Борис
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