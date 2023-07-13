Генеральный инспектор ВС ФРГ не считает нужным возвращать всеобщую воинскую обязанность

Карстен Бройер выступил за использование "новых и инновационных способов борьбы за лучшие умы в эпоху демографических изменений"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что не считает необходимым возвращать в ФРГ всеобщую воинскую обязанность. Об этом он сообщил в четверг в Берлине.

Бройер отметил, что важнейшим ресурсом германских вооруженных сил (ВС) является персонал, как гражданский, так и военный. "Мы должны использовать новые и инновационные способы борьбы за лучшие умы в эпоху демографических изменений", - приводит его слова агентство DPA. "Я не стремлюсь к повторному введению всеобщей воинской обязанности", - продолжил он.

Всеобщая воинская обязанность отменена в ФРГ с 1 июля 2011 года. 27 января глава Минобороны Борис Писториус заявил, что считает это ошибкой. 24 февраля канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что возвращение регулярных призывов в армию в стране не имеет смысла. Серьезных дискуссий или политических инициатив, касающихся возвращения всеобщей воинской обязанности, в ФРГ нет.