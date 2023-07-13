Пентагон заявил, что Украина получила американские кассетные боеприпасы

Начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс не стал говорить, применялись ли они

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс. Его слова приводит агентство Associated Press.

"К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину", - подчеркнул Симс. Он не стал говорить, были ли применены эти боеприпасы.

Ранее бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN заявил, что ВС Украины уже получили из США кассетные боеприпасы. При этом он утверждал, что их еще не использовали, хотя 11 июля, как рассказали журналистам в оперативных службах Запорожской области, украинские военные обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов.

Вашингтонская администрация 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего кассетные боеприпасы. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.