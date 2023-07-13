Госдеп заявил, что США были бы вне себя от радости в случае продления зерновой сделки

При этом спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер предположил, что Москва может отказаться от продления срока действия договоренности

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются на продление Россией черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер.

"Мы очень надеемся. Мы были бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. При этом он предположил, что Москва может отказаться от продления срока действия договоренности, истекающей на будущей неделе. "По средствам массовой информации прослеживаются признаки того, что Россия не продлит это соглашение", - сказал Фаулер.

Кроме того, он признал, что военные действия отразились на состоянии крупной части земель сельскохозяйственного назначения на Украине. "Мы знаем, что состояние значительной части [сельскохозяйственных] земель на Украине ухудшилось. Она была подвергнута бомбардировкам, заминирована", - пояснил дипломат.

Комментируя шаги Турции в ситуации вокруг зерновой сделки, он сообщил, что Вашингтон рассчитывает на содействие Анкары в продлении договоренности. "Я бы сказал относительно роли Турции, что она была незаменимой. И мы очень рассчитывали, что Турция сыграет эту позитивную роль. И мы ожидаем, что она продолжит этим заниматься. Мы ей желаем большого успеха", - сказал сотрудник Госдепартамента США.

Ситуация вокруг сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил ранее, что направил президенту России Владимиру Путину письмо "с конкретными предложениями" с целью продления черноморской зерновой сделки. При этом Гутерриш отказался раскрывать детали письма. Генсек ООН уточнил, что еще не получил ответа на свое послание. По словам российского лидера, он пока не видел этого письма. Зерновая сделка является "игрой в одни ворота", ничего, что касалось российских интересов, не было сделано, подчеркнул Путин в эфире телеканала "Россия-24". Он подтвердил, что Москва может приостановить участие в этой сделке. "И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, - ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", - указал глава российского государства.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля минувшего года в Стамбуле на 120 дней, а затем несколько раз продлевались. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений. Власти РФ неоднократно заявляли о неисполнении некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о преимущественных поставках зерна в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.