В партии Эрдогана отметили, что Турция лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции

Омер Челик подчеркнул, что Анкара еще не дала утвердительного ответа

СТАМБУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Турция пока лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции, но еще не одобрила его. Об этом сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Habertürk в четверг.

"Турция лишь открыла путь к членству Швеции в НАТО, но еще не сказала ей "да", - сказал он

Представитель партии, которую возглавляет президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, также сообщил, что протокол о членстве Швеции в НАТО турецкий парламент рассмотрит в осеннюю сессию, которая начнется 1 октября. При этом одобрен он может быть в октябре-ноябре.

Турция и Швеция заключили 10 июля в Вильнюсе накануне саммита НАТО протокол, согласно которому Стокгольм будет противодействовать организациям, объявленным в Турции террористическими, и содействовать процессу вступления в ЕС полноправным членом.

Власти Турции ранее заявляли, что основным условием для одобрения заявки Швеции в НАТО, которую она подала в мае 2022 года, должно стать выполнение обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Однако перед вылетом на саммит НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары.