13 июля, 19:53

Пентагон не фиксирует участия ЧВК "Вагнер" в боевых действиях на Украине

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не фиксируют значительного участия ЧВК "Вагнер" в сражениях на территории Украины. Об этом сообщил журналистам начальник оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В целом на данном этапе мы не видим участия сил "Вагнера" в каком-либо значительном объеме в оказании поддержки боевым действиям на Украине", - приводит его слова в "Твиттере" корреспондент газеты Politico Лара Селигман.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" произошла 23-25 июня. Основатель организации Евгений Пригожин заявил, будто по его подразделениям были нанесены удары, ответственность за которые он возложил на военное руководство России. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны, после чего его уведомили о прекращении участия "Вагнера" в специальной военной операции.

Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых члены организации вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле сообщили, что Пригожин "уйдет в Белоруссию", а сотрудники "Вагнера" не будут подвергнуты преследованию. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на УкраинеПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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