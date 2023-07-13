Пентагон не считает нынешние условия на Украине подходящими для применения F-16

Начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс допустил, что обстановка может измениться, подчеркнув, что у российской армии серьезные средства противовоздушной обороны

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенных Штатов не считает, что складывающиеся в настоящий момент условия конфликта на территории Украины подходят для применения американских истребителей F-16. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс.

Условия на поле боя на Украине в настоящее время, "вероятно, не идеальны" для применения F-16, приводит его слова на своей странице в Twitter корреспондент газеты Politico Лара Селигман. Генерал допустил, что обстановка может измениться, подчеркнув, что у российской армии серьезные средства противовоздушной обороны.

Согласно версии Симса, запланированные на осень поставки Вооруженным силам Украины танков M1 Abrams, "безусловно, изменят ситуацию на поле боя".

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и их сателлиты по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями". На Западе, по словам Лаврова, предпринимают действия, которые вновь и вновь вынуждают Москву указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой. Министр подчеркнул, что появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.