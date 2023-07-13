WP: США хотели исключить слово "приглашение" из заявления по итогам саммита НАТО

Газета отмечает, что некоторые представители Соединенных Штатов, а также президент Франции Эмманюэль Макрон выступали за сохранение исходных формулировок

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. США рассматривали возможность убрать слово "приглашение" [в НАТО] из текста заявления альянса по итогам саммита в Вильнюсе из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский накануне выразил недовольство неготовностью членов организации принимать конкретное решение о сроках присоединения к ней Киева. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, члены американской делегации изучали способы сделать документ более расплывчатым, чтобы он в меньшей степени благоприятствовал быстрому присоединению Украины к НАТО. "Некоторые хотели убрать указание на "приглашение", - пояснил неназванный дипломат, принимавший участие в переговорах.

Как отметил другой собеседник издания, не все представители США в Вильнюсе разделяли стремление исключить слово "приглашение". Было достигнуто понимание того, что внесение изменений затормозит публикацию документа, в "конце концов те, кого больше всего обеспокоила реакция Украины, пришли к выводу, что будет лучше придерживаться [первоначального] текста". За сохранение исходных формулировок выступал также президент Франции Эмманюэль Макрон, которого поддержали страны Центральной Европы и Балтии, уточнила газета.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении, оглашенном Столтенбергом, говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Условия вступления Киева в организацию будут оценивать ее члены.

11 июля Зеленский в своем Telegram-канале назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. Он счел "странной" формулировку об "условиях" даже "приглашения Украины".