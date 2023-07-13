Первый фрегат Belharra для Греции могут спустить на воду во Франции в сентябре

В ближайшее время Афины также получат 24 французских истребителя Rafale, рассказал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 13 июля. /ТАСС/. Строительство во Франции современных фрегатов Belharra для Греции идет с опережением графика, первый такой корабль, если все пойдет хорошо, спустят на воду в сентябре. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому телеканалу Skai, которое транслировалось в четверг вечером.

"Программа строительства [во Франции] фрегатов идет даже быстрее, чем мы ожидали, и, если все будет хорошо, первый фрегат Belharra будет спущен на воду в сентябре", - сказал Мицотакис. По его словам, "Греция продолжает модернизацию своих истребителей F-16 быстрыми темпами, она уже закупила 24 французских истребителя Rafale - последние из них прибудут [в страну] в ближайшее время - с современными ракетами, способными наносить удары с очень большого расстояния". "Мы надеемся, что в 2028 году получим первые [американские истребители-бомбардировщики] F-35, - отметил премьер.

"Наша обязанность всегда заключалась в том, чтобы Греция по отношению к Турции - и ко всем, но Турция всегда была нашей большой головной болью - имела очень сильный потенциал сдерживания, мы являемся оборонительной силой. Я считаю, что нам удалось добиться этого быстро", - подчеркнул Мицотакис.

В отношении участия США в программе вооружений для Турции греческий премьер сказал, что Конгресс продолжает придерживаться точки зрения, что любая продажа оружия не может быть использована против другого государства - члена НАТО. "Главная забота США - обеспечить спокойствие и безопасность в восточном Средиземноморье, - полагает Мицотакис. - Ведутся также двусторонние переговоры между Грецией и США, которые подписали очень мощное двустороннее оборонное соглашение, и я верю, что у нас скоро будут хорошие новости относительно поддержки, которую они нам оказывают. Я имею в виду не только F-35, но и возможность бесплатно получать излишки [военного] оборудования".