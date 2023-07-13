Источник узнал, что Сирия разрешила ООН использовать погранпереход "Баб-эль-Хава" полгода

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Сирийские власти уведомили ООН, что она может использовать пограничный переход "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи еще шесть месяцев. Об этом сообщили ТАСС в четверг источники во всемирной организации.
"Сирия направила письмо, согласно которому погранпереход "Баб-эль-Хава" может использоваться на протяжении еще шести месяцев после прекращения действия механизма трансграничной помощи", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил эту информацию.
Пункт пропуска "Баб-эль-Хава" использовался для оказания гуманитарной поддержки жителям северо-запада Сирии в рамках механизма трансграничной помощи. Срок действия этого механизма истек 11 июля, Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о его продлении. При этом западные страны предлагали вариант документа, предполагающий продление работы пункта пропуска на девять месяцев, Россия - на шесть месяцев.