Источник узнал, что Сирия разрешила ООН использовать погранпереход "Баб-эль-Хава" полгода

Пункт пропуска эксплуатировался для оказания гуманитарной помощи жителям северо-запада Сирии в рамках механизма трансграничной помощи, срок действия которого истек 11 июля

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Сирийские власти уведомили ООН, что она может использовать пограничный переход "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи еще шесть месяцев. Об этом сообщили ТАСС в четверг источники во всемирной организации.

"Сирия направила письмо, согласно которому погранпереход "Баб-эль-Хава" может использоваться на протяжении еще шести месяцев после прекращения действия механизма трансграничной помощи", - сказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию.

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава" использовался для оказания гуманитарной поддержки жителям северо-запада Сирии в рамках механизма трансграничной помощи. Срок действия этого механизма истек 11 июля, Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о его продлении. При этом западные страны предлагали вариант документа, предполагающий продление работы пункта пропуска на девять месяцев, Россия - на шесть месяцев.