Спецслужбы США считают, что кокаин в Белый дом могли пронести 500 человек

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин уточнила, что никого из этого списка не проверяли на употребление наркотиков

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы в рамках расследования по факту обнаружения кокаина в Белом доме очертили круг подозреваемых, в который вошло примерно 500 человек. Об этом сообщила в четверг член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

"Они смогли сузить список до приблизительно 500 человек", - заявила законодатель, беседуя с журналистами после закрытого брифинга, который сотрудники Секретной службы США провели для комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса по делу о найденном в Белом доме кокаине. По словам Тейлор-Грин, никто из "потенциальных подозреваемых" не был проверен на употребление наркотических веществ.

В своем Twitter законодатель написала позднее, что cекретная служба планирует 14 июля официально закрыть расследование по этому делу. "Секретная служба обозначила [около] 500 человек как потенциальный источник кокаина в Белом доме. Но она завершает завтра (14 июля) расследование, не проверяя этих лиц на использование наркотиков. Полный провал! Американский народ заслуживает того, чтобы знать, кто пронес запрещенные наркотики в Белый дом", - отметила Тейлор-Грин.

Об уликах

Секретная служба в четверг сообщила, что пакетик с кокаином обследовался ФБР США в том числе на наличие отпечатков пальцев и образцов ДНК. Однако отпечатков пальцев якобы обнаружено не было, а ДНК оказалось недостаточно для проведения следственных действий. По данным службы, никаких зацепок не удалось найти и при просмотре видеозаписей камер наблюдения в помещении. "В настоящее время расследование cекретной службы закрыто ввиду отсутствия физических улик", - указывается в сообщении.

В документе говорится, что в рамках разбирательства внимание было обращено на "несколько сотен человек, которые могли иметь доступ в помещение, где было обнаружено [наркотическое] вещество".

Служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.

По данным cекретной службы, наркотик был обнаружен вечером 2 июля в вестибюле бокового входа в Западное крыло Белого дома в шкафу, в котором сотрудники и посетители оставляют на хранение мобильные телефоны. В Западном крыле Белого дома расположен Овальный кабинет президента США, кабинеты нескольких его ближайших помощников и советников. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент США Джо Байден в курсе случившегося. Она выразила уверенность, что cекретная служба разберется в произошедшем. Жан-Пьер уточнила, что аппарат Белого дома не ведет собственного расследования обстоятельств инцидента.