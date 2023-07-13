Xinhua: Ван И призвал США вернуть отношения в правильное русло

Вашингтон "должен поразмыслить над причинами проблем в китайско-американских отношениях", добавил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в четверг призвал США вернуть китайско-американские отношения в нужное русло.

Ван И "призвал США предпринять конкретные действия, чтобы вернуть китайско-американские отношения в нужное русло", - передает агентство Xinhua. Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах встреч министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте высокопоставленный китайский дипломат сказал, что обе стороны достигли консенсуса благодаря углубленному и откровенному общению во время визита Блинкена в Китай в прошлом месяце.

"Самый важный консенсус заключается в возвращении к повестке дня, установленной главами двух государств на Бали, Индонезия, и принятии ключевого шага к установлению правильного курса гигантского корабля китайско-американских отношений", - уточнил он. Американская сторона, продолжил Ван И, "должна поразмыслить над причинами проблем в китайско-американских отношениях, превратить консенсус, достигнутый лидерами Китая и США на их встрече на Бали, в конкретные действия и выполнить обещания, данные президентом США Джо Байденом".

Ван И отметил, что необходимы конкретные действия "для устранения препятствий, "как ожидаемых, так и неожиданных", чтобы придать импульс стабильным китайско-американским отношениям. Он также призвал Соединенные Штаты занять рациональную и прагматичную позицию и работать с Китаем в том же направлении, чтобы продвигать консультации по ведущим принципам китайско-американских отношений, расширять дипломатические каналы связи и каналы для поддержания безопасности, повышать эффективность коммуникаций и содействовать обменам между людьми.

Как отмечает Xinhua, китайский представитель изложил американскому собеседнику принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, потребовав при этом, чтобы США "воздерживались от необоснованного вмешательства во внутренние дела Китая и не подрывали суверенитет и территориальную целостности Китая, прекратили свое экономическое, торговое, научное и технологическое подавление Китая и отменили свои незаконные и необоснованные санкции против Китая".

Стороны обсудили возможности проведения консультаций по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и морским делам. "Они сочли эту встречу откровенной, прагматичной и конструктивной и договорились поддерживать связь друг с другом", - резюмирует Xinhua.