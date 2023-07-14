В Узбекистане состоится инаугурация избранного на досрочных выборах президента

По итоговым данным ЦИК, Шавкат Мирзиёев одержал победу на первых в истории страны досрочных выборах с результатом 87,05%

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Церемония инаугурации избранного на досрочных выборах на новый срок президента Шавката Мирзиёева пройдет в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Сената (верхней палаты парламента).

Наряду с действующим президентом Мирзиёевым, которого выдвинула Либерально-демократическая партия, в борьбе за пост главы государства приняли участие лидеры Народно-демократической и Экологической партий Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев, первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, которую выдвинула Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"). Еще одна из существующих в республике партий - "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - поддержала кандидатуру действующего президента.

По итоговым данным ЦИК, Мирзиёев одержал победу на первых в истории Узбекистана досрочных выборах с результатом 87,05%. Явка составила почти 80%.

Инаугурация

Церемония инаугурации пройдет в здании Сената, в ней примут участие члены верхней и нижней палат парламента, правительства страны, Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, а также представители дипломатического корпуса, международных организаций, местные и иностранные журналисты.

Ожидается, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев огласит итоги выборов и сообщит, что Шавкат Мирзиёев избран президентом, поздравит и вручит ему удостоверение президента Узбекистана. Затем Мирзиёев выйдет к трибуне и, положив руку на конституцию и Коран, произнесет присягу на верность народу Узбекистана. С этого момента он официально вступит в должность президента. Ожидается, что после Мирзиёев произнесет инаугурационную речь, в которой изложит свою стратегию развития республики.

Досрочные выборы

В мае после вступления в силу новой редакции конституции Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля.

По словам Мирзиёева, это решение связано с тем, что после обновления конституции реформируются все ветви власти и перед президентом, парламентом, правительством, министрами, губернаторами ставятся новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать.

Предыдущие президентские выборы прошли в Узбекистане 24 октября 2021 года. На них с большим отрывом победил Мирзиёев, заручившись поддержкой 80,12% избирателей.

Конституционные изменения

В декабре 2021 года президент предложил внести изменения в конституцию 1992 года и провести для этого всенародный референдум. В новой редакции основного закона, которую на референдуме 30 апреля поддержали более 80% участвовавших в голосовании граждан, число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. Одним из основных изменений стало продление президентских полномочий с 5 до 7 лет, что позволило сейчас Мирзиёеву баллотироваться на этот пост в третий раз.

Также введено положение, согласно которому одно и то же лицо не может избираться (назначаться) на определенную должность более двух сроков подряд. Речь идет о президенте, спикерах обеих палат парламента, главах городских, районных и областных советов народных депутатов, руководителях местных администраций, председателях и заместителях председателя Верховного суда, Высшего совета судей, главе ЦИК и генеральном прокуроре.

В соответствии с новой редакцией конституции Узбекистан является социальным государством, нормы его обязательств перед населением увеличились почти в три раза. В частности, государство обязуется предоставлять нуждающимся гражданам жилье, конституционно закреплены права граждан на получение гарантированного объема медицинской помощи и право молодежи обучаться в вузах за счет государства.