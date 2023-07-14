На Елисейских Полях пройдет парад в честь Национального праздника Франции

Обеспечивать безопасность в праздничные дни будут около 130 тыс. полицейских

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже в пятницу военный парад, который пройдет на Елисейских Полях в честь Национального праздника республики.

Откроют торжества авиаторы воздушного патруля Франции - особой пилотажной группы, отмечающей в этом году свое 80-летие. Всего в параде примут участие 70 самолетов и 20 вертолетов Воздушно-космических сил, ВМФ и гражданской обороны. Они пролетят над Елисейскими Полями к площади Согласия.

В кабине одного из самолетов будет находиться Кларисс Агбеньену, олимпийская чемпионка по дзюдо, старший сержант жандармерии, выступающая на этот раз в качестве комментатора.

В пешем строю

По Елисейским Полям пройдут пожарные столичной саперной бригады, студенты Политехнической школы, вошедшей в состав французской армии в эпоху Наполеона, курсанты военного училища Сен-Сир и солдаты Иностранного легиона.

Парадные расчеты включают в общей сложности более 6 тыс. военнослужащих. В наземной части парада задействованы также 200 единиц бронетехники.

Почетный гость

Почетным гостем торжеств во Франции в 2023 году стала Индия. На парад приглашены 269 военнослужащих индийской армии. Премьер-министр Нарендра Моди, прибывший накануне в Париж с государственным визитом, будет находиться на главной трибуне вместе с французским политическим и военным руководством.

Париж и Нью-Дели отмечают в этом году 25-летие стратегического партнерства, соглашение о котором было заключено в 1998 году во время визита в Индию Жака Ширака, возглавлявшего тогда Францию.

130 тыс. полицейских

Республика отмечает Национальный праздник в условиях беспрецедентных мер безопасности ввиду волны беспорядков в парижских предместьях. Причиной волнений стала гибель 17-летнего водителя алжирского происхождения, застреленного патрулем 27 июня в столичном пригороде Нантер. В ходе последовавших стихийных манифестаций в стране было задержано около 4 тыс. человек, а ущерб от погромов, устроенных демонстрантами, оценивается в 1 млрд евро.

По данным МВД, для охраны порядка в праздничные дни будет привлечено около 130 тыс. полицейских и жандармов (по 45 тыс. человек ежедневно, в том числе около 10 тыс. в Париже). Для пресечения возможных беспорядков мобилизованы бронетехника, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Территориальная разведка предупредила о риске новых погромов, назвав потенциальными целями полицейские участки, пожарные депо и объекты транспортной инфраструктуры. Во избежание нарушений во Франции запрещено проведение демонстраций до 15 июля. В нескольких коммунах отменены праздничные фейерверки и введены ограничения на движение автобусов и трамваев.

Национальный праздник

Торжества проводятся 14 июля в соответствии с законом, принятым 6 июля 1890 года. Этот акт не уточнял, годовщине какого именно события посвящается праздник. Обычно этот день связывают со взятием Бастилии 14 июля 1789 года, но в действительности отмечается Праздник федерации и единства нации, установленный годом позже - 14 июля 1790 года.

Проводить торжества на Елисейских Полях вошло в традицию в прошлом веке. В 1919 году было решено провести на главной улице Парижа парад в честь завершения Первой мировой войны. А в июле 1945 года Национальный праздник отмечался на протяжении трех дней.