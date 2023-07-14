Депутат заявил, что парламент Венгрии займется вопросом вступления Швеции в НАТО осенью

Жолт Немет отметил, что турецкий парламент также отложил этот вопрос до конца летних каникул

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Парламенту Венгрии следует заняться ратификацией соглашения о вступлении Швеции в НАТО на своей осенней сессии, а сейчас созывать для этого экстренное заседание не нужно. Такое мнение высказал в четверг глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет.

"Не вижу в этом необходимости", - сказал он, отвечая в программе Inforadio на вопрос о том, проведут ли депутаты дополнительное заседание, чтобы проголосовать по шведской заявке. Немет отметил, что парламент Турции, который также пока не ратифицировал документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс, будет рассматривать этот вопрос осенью. Его работа возобновится после летних каникул 1 октября.

Парламент Венгрии, который уже завершил весеннюю сессию, соберется вновь 25 сентября. Правительство страны, которое наряду с депутатами может внести в парламент предложение о рассмотрении того или иного вопроса, сейчас решает, когда назначить примерную дату ратификации. Ожидается, что объявление об этом будет сделано в пятницу.

Венгерская сторона неоднократно заявляла, что не намерена препятствовать вступлению Швеции в военно-политический блок и не будет последней, кто не ратифицирует такое соглашение. 27 марта венгерский парламент одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о членстве Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.