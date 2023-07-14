Байден разрешил привлечь до 3 тыс. резервистов к военной операции Atlantic Resolve

Операция проводится с 2014 года с целью усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до трех тысяч резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. Соответствующее уведомление опубликовала в четверг пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, Байден "принял решение, что необходимо усилить регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее". Американский лидер разрешил Пентагону и министерству внутренней безопасности "призвать на действительную военную службу" резервистов. В уведомлении подчеркивается, что "мобилизация резервистов в соответствии с этим решением не может единовременно превышать 3 тыс. человек".

Европейское командование ВС США распространило заявление, в котором говорится, что оно "готовится использовать новые полномочия для поддержки операции Atlantic Resolve". Она проводится США с 2014 года с целью усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.