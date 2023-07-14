В Тунисе суд освободил из-под стражи двух известных оппозиционеров

Они обвинялись в заговоре против государственной безопасности

РАБАТ, 14 июля. /ТАСС/. Суд столицы Туниса постановил в четверг освободить из-под стражи известную правозащитницу и члена оппозиционного Фронта национального спасения (ФНС) Шейму Иса. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Иса была арестована в феврале по подозрению в соучастии в заговоре против государственной безопасности. Суд также постановил освободить арестованного в феврале Лазхара Акреми, известного адвоката и бывшего министра по связям с Ассамблеей народных представителей (нижняя палата) парламента Туниса. Он подозревался в соучастии в заговоре против государственной безопасности.

Суд отказал в освобождении из-под стражи влиятельного бизнесмена Камеля ат-Тайефа, известного критикой правящего режима.

С начала 2023 года полиция Туниса задержала и арестовала нескольких политических активистов, в том числе членов руководства ФНС и исламистской партии "Ан-Нахда".

В Тунисе с 2021 года продолжается острый политический кризис, возникший в результате противостояния президента и парламента. Оппозиция обвиняет главу государства Каиса Саида в стремлении сосредоточить в своих руках важнейшие рычаги власти и установить диктатуру. В стране стремительно ухудшается социально-экономическая ситуация, растут цены на продовольственные товары и уровень инфляции.