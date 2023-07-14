В США сообщили о прогрессе в работе с Индией над отказом от оружия из России

Помощник американского госсекретаря Элизабет Хорст отметила, что работа в этом направлении продвигается быстрее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты более эффективно, чем ожидалось, помогают Индии сократить зависимость от оборонного сектора России. Такое мнение выразила в четверг помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Законодатели заявили о "чрезмерной зависимости Индии от российского оружия" и спросили, что делает Госдепартамент для того, чтобы помочь Нью-Дели снизить эту зависимость, а также как скоро удастся достичь этой цели. "Думаю, мы будем помогать Индии дистанцироваться от российского оборонного сектора. <...> Мы движемся быстрее, чем ожидалось. Но, вероятно, никогда не удастся сделать все так быстро, как хотелось бы", - сказала Хорст.

Она напомнила, что одним из итогов визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон стало развитие отношений двух стран в оборонной сфере.