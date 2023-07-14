Постпред Сирии при ООН подтвердил продление работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава"

Дамаск продолжит работать с организацией ради содействия усилиям сирийских властей, направленным на помощь и восстановление, подчеркнул постоянный представитель арабской республики при Объединенных Нациях Бассам Саббаг

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Сирии рассчитывает на сотрудничество ООН при доставке гуманитарной помощи через пункт пропуска "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель арабской республики при Объединенных Нациях Бассам Саббаг.

"Правительство Сирии приняло суверенное решение разрешить ООН и специализированным агентствам использовать "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи жителям северо-запада Сирии при полном сотрудничестве и координации с сирийскими властями на период шесть месяцев с 13 июля", - сказал он.

"Сирия повторяет свой призыв разрешить Международному комитету Красного Креста и Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу осуществлять контроль и способствовать распределению гуманитарной помощи на территориях, находящихся под контролем террористических организаций на северо-западе Сирии. Сирия продолжит работать с ООН и партнерами из числа гуманитарных организаций ради содействия усилиям сирийских властей, направленным на помощь и восстановление", - добавил дипломат.

Ранее источники в организации сообщили ТАСС, что Саббаг направил в Секретариат и Совет Безопасности ООН письмо, в котором уведомил о продлении работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава". Пункт функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма.