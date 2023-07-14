13 июля, 22:15
Военная операция на Украине

Шмыгаль сообщил о выделении Европой более €400 млн на восстановление Украины

Henry Nicholls/ Pool via AP
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© Henry Nicholls/ Pool via AP

По словам премьер-министра страны, эти деньги будут направлены на наиболее актуальные проекты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и страны ЕС перечислят Украине свыше €400 млн. Соответствующее сообщение украинский премьер-министр Денис Шмыгаль разместил на своей странице в Twitter.

"ЕИБ и государства - члены ЕС выделяют более 400 млн евро на восстановление Украины", - написал он.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По словам Шмыгаля, это "поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры".

Не все европейские страны довольны внушительными объемами средств, передаваемых Украине. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что дальнейшее выделение Евросоюзом денег Киеву не приведет к прекращению конфликта, финансовые вливания лишь затягивают его, а позже придется потратить еще больше средств на восстановление Украины. 

Теги:
УкраинаШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация