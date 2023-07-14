Шмыгаль сообщил о выделении Европой более €400 млн на восстановление Украины

По словам премьер-министра страны, эти деньги будут направлены на наиболее актуальные проекты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и страны ЕС перечислят Украине свыше €400 млн. Соответствующее сообщение украинский премьер-министр Денис Шмыгаль разместил на своей странице в Twitter.

"ЕИБ и государства - члены ЕС выделяют более 400 млн евро на восстановление Украины", - написал он.

По словам Шмыгаля, это "поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры".

Не все европейские страны довольны внушительными объемами средств, передаваемых Украине. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что дальнейшее выделение Евросоюзом денег Киеву не приведет к прекращению конфликта, финансовые вливания лишь затягивают его, а позже придется потратить еще больше средств на восстановление Украины.