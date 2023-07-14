Вучич заявил, что глава спецслужбы Сербии подпал под санкции США из-за позиции по России

По словам президента республики, если бы он ввел санкции против РФ, то Вулин не попал бы в санкционные списки Соединенных Штатов

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что его поставили перед выбором: санкции Белграда против России или санкции Вашингтона против главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина. Об этом Вучич заявил в четверг в интервью телеканалу TV Pink.

"Конечно, ничего в этом [обвинениях США в адрес Вулина] нет. Я знаю, в чем [настоящая] причина. Причина - это Москва. Причина - его отношение к России. Если бы я несколькими днями ранее подписал или всего лишь заявил о введении санкций в отношении РФ, санкций против Вулина не было бы, - подчеркнул Вучич. - Я говорю не то, что я думаю об этом, а я говорю то, что знаю. Это значит, что мне было это сказано: "Введи санкции против России - не будет санкций ни против кого в Сербии".

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл отмечал, что введенные Министерством финансов США санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина из-за его отношения к России подразумевают приостановку всех контактов с ним, а также запрет на его въезд в США, однако не должны отразиться на отношениях Белграда и Вашингтона.

Вулин, экс-глава МВД Сербии, был внесен в американский черный список по Балканам. По версии американских властей, этот шаг "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.