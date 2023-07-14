Великобритания увеличит на 66% медицинский налог для иностранцев

С помощью такой меры правительство планирует профинансировать повышение зарплат сотрудникам Национальной службы здравоохранения

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Британское правительство на 66% увеличит размер иммиграционного медицинского налога. Как говорится в сообщении, распространенном 13 июля на сайте британского правительства, таким образом кабмин намерен профинансировать объявленное ранее в четверг повышение зарплат всем сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS) на 6%.

"Правительство планирует увеличить основную ставку иммиграционного медицинского налога, чтобы гарантировать, что она полностью покроет расходы на здравоохранение для тех, кто их оплачивает <…>, как минимум до £1 035 ($1 360 долларов - прим. ТАСС)" в год, отмечается в заявлении. С 2019 года этот налог, который обязаны оплачивать все иностранцы, приезжающие в Соединенное Королевство на срок более полугода, составляет £625 в год. Когда же этот сбор был только введен в 2015 году, он равнялся £200.

Для иностранных студентов, обучающихся в Великобритании, сохранится пониженная ставка медицинского налога, но и она возрастет - с £470 до £776 в год.

По данным британского Минфина, подобная мера позволит привлечь за два года около £1,4 млрд. Еще около £2 млрд в 2023 году и £3 млрд в 2024 году планируется сэкономить за счет сокращения бюджетов министерств. По информации газеты The Daily Telegraph, в рамках пополнения бюджета британское правительство также увеличит стоимость миграционных виз для иностранцев.

Выступая в четверг, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак сообщил о предстоящем повышении зарплат миллионам сотрудников госсектора. Больше всего должны вырасти зарплаты полицейских и тюремных служащих (на 7%), учителей (6,5%), врачей NHS и врачей-интернов (6%), служащих вооруженных сил (5%). При этом Сунак пообещал не повышать ради этого налоги и не прибегать к государственному заимствованию, чтобы не разгонять инфляцию.

Премьер-министр призвал все профсоюзы принять эти предложения и отменить забастовки, вызванные резким удорожанием жизни на 10,5% по итогам 2022 года и на 8,7% на данный момент (в годовом исчислении). Они проходят с конца 2022 года, а участие в них принимают врачи, госслужащие, железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. Сунак назвал сделанное предложение окончательным и предупредил, что переговоров по поводу повышения зарплат больше не будет.