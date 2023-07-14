СМИ: в сирийскую провинцию Хасеке на базы США доставлена дополнительная военная техника

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. Американские военнослужащие переправили на контролируемые ими военные базы в северо-восточной сирийской провинции Хасеке из Ирака дополнительную военную технику, а также материально-технические средства. Об этом сообщил в четверг ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, две колонны из 100 транспортных средств, включавших бронеавтомобили, грузовики и цистерны с нефтью, пересекли пограничный пункт "Эль-Валид" и въехали на территорию Сирии, после чего направились на подконтрольные США базы в Эш-Шаддади, Румейлане и Телль-Бейдаре.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке арабской республики, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как оккупацию.